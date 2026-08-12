Detectan un acceso no autorizado de presos al sistema informático de una cárcel de Girona

Al detectarse la incidencia, se abrió una investigación y se identificó a los presuntos responsables

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El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha detectado un acceso no autorizado a “documentación compartida ubicada en unidades de red”, desde el Centro Penitenciario de Puig de les Basses de Figueres (Girona), ha identificado a los autores, internos de la prisión, y analiza posibles afectaciones.

Según ha informado este miércoles el Departamento de Justicia, con la información disponible hasta ahora, “no se ha producido acceso alguno a sistemas de información penitenciarios críticos ni ha comprometido el funcionamiento de los servicios del centro”.

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Al detectarse la incidencia, se abrió una investigación y se identificó a los presuntos responsables de este acceso no autorizado, internos del mismo centro penitenciario. El incidente, que fue detectado por los responsables del centro penitenciario, permitió activar de forma inmediata las medidas de seguridad correspondientes.

Un análisis exhaustivo

La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya está realizando un análisis exhaustivo para determinar las posibles afectaciones. El director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido este miércoles con representantes sindicales para informarles del incidente.

Paralelamente, los centros penitenciarios están reforzando las medidas de seguridad para prevenir incidentes similares y seguir garantizando la protección de los sistemas y de la información.