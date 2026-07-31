Detenido en Portbou, Girona, el preso que se fugó cuando cumplía condena por descuartizar a un hombre

Agencia EFE Redacción Cataluña 31 JUL 2026 - 13:12h.

El hombre aceptó en mayo de 2025 una condena de diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar a su compañero de piso

El joven condenado por descuartizar a su compañero de piso de Barcelona y dejarlo en una maleta en un contenedor se fuga en una salida de prisión

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La Policía Nacional ha detenido en Portbou, Girona, junto a la frontera con Francia, al preso que el pasado 22 de julio se fugó durante una salida programada de la cárcel barcelonesa de Quatre Camins, donde cumplía condena por matar y descuartizar en 2022 a su compañero de piso.

Según ha informado este viernes la consellería de Justicia en un comunicado, el prófugo fue detenido ayer por la tarde por agentes de la Policía Nacional en esa localidad fronteriza con Francia y posteriormente, hacia las 19:00 horas, ingresó en el centro penitenciario de Puig de les Basses, en Girona.

Fuga en una salida programada

El hombre aceptó en mayo de 2025 una condena de diez años y tres meses de cárcel por matar y descuartizar a su compañero de piso en noviembre de 2022 en Barcelona y deshacerse del cadáver arrojando una maleta en un contenedor del distrito del Eixample con varias partes del cuerpo.

Tras su fuga durante una salida programada de la prisión de Quatre Camins, en la Roca del Vallès (Barcelona), el pasado 22 de julio, se montó un amplio dispositivo policial de búsqueda para localizarle, hasta que finalmente ayer se le detuvo en Portbou.

Los hechos por los que cumple condena ocurrieron en Barcelona el 23 de noviembre de 2022, dos días después de que el hombre empezara a vivir en el piso donde residía la víctima, que le alquiló una habitación.

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El condenado mató al otro hombre de forma violenta y, unos días más tarde, lo descuartizó para deshacerse del cadáver tirando sus partes en un contenedor situado entre las calles Casanova y la avenida de Roma de Barcelona, donde una persona que rebuscaba en su interior encontró una parte del cuerpo dentro de una maleta.

El hombre permanecía en prisión desde el 3 de diciembre de 2022, tras ser detenido pocos días después de los hechos.