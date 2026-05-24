Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido a la provincia de Baluchistán

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Al menos 30 personas han muerto y 103 han resultado heridas este domingo en el suroeste de Pakistán como consecuencia de la explosión de una potente bomba que ha hecho descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, escenario desde hace años de un violentísimo conflicto separatista.

Las autoridades todavía están investigando la naturaleza de la explosión que ha sacudido esta mañana la capital de la provincia, la gran ciudad de Quetta y la Policía teme que la cifra de muertos aumente en breve.

No descartan que sea un nuevo atentado del Ejército de Liberación de Baluchistán

Tres de los vagones del tren y su locomotora han descarrilado por completo y los servicios de rescate y Emergencia han acordonado la zona del impacto mientras las autoridades de la ciudad han declarado a todos los hospitales en situación de emergencia.

A la espera de conocer la autoría del ataque, las autoridades no descartan lo más mínimo que se trate de un nuevo atentado del Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo armado separatista que el año pasado perpetró un ataque de estas características al descarrilar un tren de pasajeros que llevaba a decenas de efectivos de seguridad y sus familias, en el comienzo de un tiroteo que acabó con más de 20 muertos.

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De momento, el primer ministro del país, Shebhaz Sharif, ha condenado "la horrenda" explosión de Chaman Phatak, que ha descrito como un "cobarde acto de terrorismo" y el ministro principal del estado, Sarfraz Bugti, ha señalado a los "Fitna al Hindustan", el nombre que recibe tanto el ELB como otros grupos separatistas, como responsables de lo ocurrido.