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Incendio

Un incendio en un taller en un edificio de Lleida hunde tres plantas y obliga a desalojar otras nueve viviendas

El fuego ha afectado al número 3 de la calle Vallès de Lleida
El fuego ha afectado al número 3 de la calle Vallès de Lleida. Bombers de la Generalitat
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LleidaLos Bombers de la Generalitat trabajan en un edificio situado en el número 3 de la calle Vallès de Lleida, que se ha incendiado pasadas las diez de la noche de este domingo. Un fuego que ha obligado a desalojar el bloque afectado y otros nueve cercanos a causa de la virulencia de las llamas.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, se trata de cinco edificios de la misma calle Vallès, tres de la calle Corts Catalanes y dos de la calle Hospitalers de Sant Joan.

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El fuego se inició anoche en un taller situado en la planta baja. Las llamas se propagaron rápidamente por los patios interiores al resto del bloque de viviendas, que ha quedado completamente afectado al derrumbarse los forjados de los tres pisos superiores.

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Los Bombers de la Generalitat activaron quince dotaciones, así como la unidad de drones. También se activó el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Lleida. Por su parte, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) desplazó dos ambulancias, aunque no tuvo que atender a ninguna persona a causa del incendio.

Cuatro dotaciones de los bomberos permanecen en el edificio siniestrado, que será inspeccionado con el arquitecto municipal para comprobar los daños estructurales que ha sufrido. También continúan desalojados el número 5 de la calle Vallès y el número 13 de la calle Corts Catalanes.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

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