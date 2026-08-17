Asun Chamoso 17 AGO 2026 - 10:10h.

El fuego, que se ha iniciado en la planta baja, ha hundido los forjados de tres plantas superiores

Asesinan a tres miembros de una misma familia en un tiroteo en Isla Cristina, Huelva: una mujer embarazada, su madre y su hijo menor

Compartir







LleidaLos Bombers de la Generalitat trabajan en un edificio situado en el número 3 de la calle Vallès de Lleida, que se ha incendiado pasadas las diez de la noche de este domingo. Un fuego que ha obligado a desalojar el bloque afectado y otros nueve cercanos a causa de la virulencia de las llamas.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, se trata de cinco edificios de la misma calle Vallès, tres de la calle Corts Catalanes y dos de la calle Hospitalers de Sant Joan.

El fuego se inició anoche en un taller situado en la planta baja. Las llamas se propagaron rápidamente por los patios interiores al resto del bloque de viviendas, que ha quedado completamente afectado al derrumbarse los forjados de los tres pisos superiores.

PUEDE INTERESARTE Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, Huesca

Los Bombers de la Generalitat activaron quince dotaciones, así como la unidad de drones. También se activó el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Lleida. Por su parte, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) desplazó dos ambulancias, aunque no tuvo que atender a ninguna persona a causa del incendio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cuatro dotaciones de los bomberos permanecen en el edificio siniestrado, que será inspeccionado con el arquitecto municipal para comprobar los daños estructurales que ha sufrido. También continúan desalojados el número 5 de la calle Vallès y el número 13 de la calle Corts Catalanes.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.