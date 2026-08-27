La mujer fue sacada de entre el barro y trasladada en la pala de un bulldozer

Última hora de la riada en Nepal: riesgo de nuevos desplazamientos y Exteriores confirma 4 españoles no localizados entre los 1.500 desaparecidos

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La tragedia de Nepal está dejando imágenes impactantes: miembros del Ejército, policías, voluntarios que batallan contra el lodo y buscan supervivientes de la riada, casa por casa. Una mujer, que había quedado atrapada en el lodo, tras el aluvión de agua, rocas y hielo, ha sido rescatada en estado de 'shock'.

Las imágenes revelan su estado: está completamente cubierta de barro, con la mirada fija en algún punto que está más allá de lo que está ocurriendo. No puede hablar y apenas responde a los estímulos, de los que la rodean, pero está a salvo.

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Los rescatistas, entre los que hay 2.000 efectivos del Ejército de Nepal, están yendo casa por casa y buscando entre el lodo y los escombros, tratando de encontrar a más personas con vida. Casi 400 personas han tenido que ser evacuadas de sus casas por precaución, mientras más de 1.500 siguen desaparecidas, entre ellos cuatro españoles

El recuento de la tragedia 24 horas después de la brutal riada, en la frontera nepalí con China es de más de 160 personas muertas en las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, según han informado las autoridades del país.

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La Policía de Nepal ha confirmado la cifra de fallecidos que se concentran en siete distritos, la mayoría de ellos, 64, en Chitwan, sito más al sur. Todo ello en un contexto en el cual la situación ha provocado la interrupción de las comunicaciones en muchas zonas del país, dificultando las labores de rescate.