La UE ha activado el sistema satelital Copernicus para mapear zonas de Nepal por la riada que deja cientos de desaparecidos

Última hora de la riada en Nepal: la cifra podría superar los 10.000 muertos y 1.000 desaparecidos

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NepalLa Unión Europea (UE) activó este miércoles el sistema satelital Copernicus para mapear las zonas afectadas por la dañina riada que ha golpeado el norte de Nepal y que ha provocado la muerte de al menos 95 víctimas y la desaparición de cientos de personas.

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"Inundaciones devastadoras han golpeado comunidades en Nepal y China. Mis pensamientos están con todos los afectados, especialmente las familias que han perdido seres queridos o que aún esperan noticias. También compartimos un pensamiento para los valientes equipos de primera respuesta", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

La ayuda internacional

La política alemana sostuvo además que el bloque comunitario está "listo para movilizar más asistencia".

La misión de la UE en el país asiático mostró solidaridad con la población nepalí y animó a las personas que se encuentren en las zonas afectadas, especialmente los distritos de Rasuwa y Nuwakot, "a que sigan las indicaciones de las autoridades locales y las recomendaciones oficiales de seguridad a medida que la situación siga evolucionando", según se lee en un comunicado conjunto con las embajadas en Nepal de Australia, Finlandia, Francia, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

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Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, se unió a las muestras de solidaridad y añadió que los socios de la UE ya se encuentran trabajando en el lugar. Nepal confirmó este miércoles que dos ciudadanos españoles figuran entre los varios cientos de extranjeros desaparecidos tras la riada.

Federación Internacional de Cruz Roja destina un millón de euros a Nepal tras grave riada

Por su parte, la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal ante la grave riada.

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Los fondos permitirán atender las necesidades más urgentes mientras los equipos evalúan la magnitud de la destrucción e identifican a las comunidades que necesitan asistencia prioritaria.

La FICR dijo que los equipos de la Cruz Roja de Nepal se han desplazado hacia las zonas damnificadas, pero las dificultades de acceso están retrasando tanto la evaluación completa de los daños como la distribución de ayuda a los afectados.

Se espera tener una imagen más clara del impacto de este desastre a medida que desciendan las aguas y los equipos puedan acceder a las zonas que permanecen aisladas.