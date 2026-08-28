Gonzalo Barquilla 28 AGO 2026 - 13:31h.

Un incendio en una zona industrial de Londres moviliza a 125 bomberos y 20 camiones mientras los vecinos se confinan por el humo

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Un incendio declarado este viernes en una zona industrial de Hannah Close, en Neasden, al noroeste de Londres, ha obligado a movilizar a 20 camiones de bomberos y alrededor de 125 efectivos, según ha informado el servicio de bomberos de Londres.

El fuego ha generado una gran cantidad de humo, por lo que los bomberos han pedido a los residentes de la zona que cierren puertas y ventanas y permanezcan en el interior siempre que sea posible, detallan en una nota oficial.

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Como parte del dispositivo desplegado para combatir las llamas, se han movilizado también tres de las escaleras de 32 metros de las que dispone el servicio. Los equipos desplazados proceden de las estaciones de Wembley, Park Royal, Willesden y otras instalaciones de bomberos de los alrededores.

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Los bomberos trabajan en la zona

La sala de control recibió la primera de más de 70 llamadas alertando del incendio a las 11:34 horas (hora local). Por el momento, se desconoce el origen del fuego y los bomberos continúan trabajando en la zona. Unas instalaciones se habrían visto directamente afectadas.

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La columna de humo ha sorprendido a los vecinos de los alrededores del Estadio de Wembley. Los efectivos han acordonado la zona.