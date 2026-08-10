Londres condena las tácticas de contrabandistas tras la llegada récord de 230 migrantes en una sola embarcación
El Gobierno de Reino Unido ha condenado las tácticas "imprudentes y peligrosas" utilizadas por las redes de tráfico de personas
Ceuta registra a 1.300 menores migrantes pero la cifra podría ascender a 5.000: ¿qué protocolo se sigue en estos casos?
El Gobierno de Reino Unido ha condenado las tácticas "imprudentes y peligrosas" utilizadas por las redes de tráfico de personas después de que un número récord de migrantes, hasta 230 personas, hayan cruzado el Canal de la Mancha a bordo de una sola embarcación.
Un portavoz del Ministerio del Interior británico ha deplorado estas tácticas utilizadas por los contrabandistas, que "siguen poniendo vidas en peligro al hacinar a un número cada vez mayor de personas en embarcaciones no aptas para la navegación".
"Estamos haciendo progresos, con la disminución del número de travesías en pequeñas embarcaciones este año y un menor número registrado en el mes de julio desde 2020", ha señalado el portavoz, agregando que es necesario ir más allá, razón por la cual Londres ha firmado un acuerdo con París para incrementar el despliegue de seguridad en las playas francesas.
Sobre el trayecto de la embarcaciones con centenas de inmigrantes
La embarcación salió de Francia durante la noche del domingo y llegó a Dover, un importante puerto de ferris con destino a la localidad francesa de Calais, en las primeras horas del lunes. Este nuevo balance rompe el récord anterior de julio, cuando 165 personas lograron cruzar con éxito las aguas del Canal de la Mancha en una sola embarcación.
El líder de la ultraderecha británica, Nigel Farage, ha anunciado este mismo lunes que una delegación de su partido, Reform UK, viajará hasta El Salvador para conocer de primera mano la situación de su sistema penitenciario, como parte de su propuesta de enviar a presos extranjeros a cárceles de otros países para reducir costes.
La tensión internacional no deja de aumentar desde la entrada masiva de inmigrantes a España y la decisión de Italia de cerrar todas sus fronteras para evitar que todos estas personas que entraron en el país de manera ilegal, hagan lo mismo por toda Europa. A pesar de que la Unión Europea tranquilizó al resto de miembros sobre el movimiento de estas personas, muchos han denunciado y reforzado su su seguridad.