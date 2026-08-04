Claudia Barraso 04 AGO 2026 - 18:08h.

Un vecino asegura que vio a un grupo de jóvenes increpando al menor para que se lanzase al río

Muere ahogada una mujer en la cala del Maset, en Sant Feliu de Guíxols, Girona

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Un chico de 14 años ha muerto después de saltar desde un muelle a una zona que está prohibida al baño en Londres con la intención de refrescarse en plena ola de calor.

El adolescente cayó al agua desde el muelle exterior de Millwall el pasado lunes cuando los termómetros alcanzaban hasta 30 grados. De hecho, en la zona donde falleció el menor, había carteles que advertían que el baño no estaba autorizado y que las aguas eran peligrosas además de profundas, según confirma ‘Daily Mail’.

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Además, un pescador ha confirmado al mismo medio que vio a unos niños presionando a otro para que se metiese al río. El muelle tiene una cubierta que sobresale de agua y que se utiliza con una plataforma para bucear y saltar a pesar de las numerosas advertencias que hay en la zona de su peligrosidad.

Tardaron horas en encontrar el cuerpo del menor

Los servicios de emergencia recibieron el aviso pasadas las siete de la tarde advirtiendo de que un menor había sufrido un ahogamiento en el río Támesis tras saltar de un muelle. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por localizarle lo antes posible, no consiguieron sacar su cuerpo hasta las 22:30 de la noche, cuando el pequeño ya había fallecido.

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Por este suceso y por otras muertes similares, las autoridades han vuelto a recordar la importancia de que la peligrosidad de no hacer caso a los carteles y adentrarse a las aguas que no están permitidas al baño, especialmente en las temporadas en las que el calor es demasiado extremo.

Además, ha querido trasladas el pésame a los familiares del joven. Las autoridades siguen investigando lo ocurrido como una muerte accidental, pero no sospechosa. Aunque todavía están esperando los resultados del examen forense. Una vecina de la zona aseguró que esta tragedia se podría haber evitado si hubiese habido personal de seguridad, pero que los guardias que patrullan la zona no estaban porque su servicio había sido cancelado.