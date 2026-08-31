Ayten Bicer ha perdido a sus dos hijos, Mehmet, de seis años, y su hija, de 12, a la que llegó a tener agarrada para evitar que cayese

Detenida toda la tripulación del barco naufragado en Chipre en el que han muerto ocho personas

Compartir







El naufragio de un ferry frente a la costa norte de Chipre este domingo 30 de agosto ha dejado al menos ocho fallecidos confirmados. Aún se siguen buscando a 17 personas desaparecidas en el hundimiento del barco. El capitán y los siete miembros de la tripulación han sido detenidos.

Los momentos de angustia fueron grabados por los propios pasajeros mientras esperaban a ser rescatados, aferrados al casco y gritándose unos a otros que había gente ahogándose en el Mediterráneo.

PUEDE INTERESARTE Las hipótesis del accidente en el Parque Warner: todo apunta a que el hombre herido se desmayó y se golpeó contra la atracción

Muchos luchaban por no caer al mar e intentaban encontrar un chaleco salvavidas. Ayten Bicer ha perdido a sus dos hijos, Mehmet, de seis años, y su hija, de 12, a la que llegó a tener agarrada para evitar que se hundiese.

Algunos supervivientes pidieron regresar a tierra

"Ella me gritaba 'no me sueltes' y juro que no la solté. Entonces, una maleta me cayó encima y se me resbaló de las manos. Mi hija sigue en el mar", cuenta dolorida.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 60 años en un accidente de moto en una salida de vía en Leganés, Madrid

En el interrogatorio tras ser detenidos, el capitán y los otros miembros de la tripulación han asegurado que las olas rompieron una parte de la proa de la embarcación poco después de salir de la costa turcochipriota.

Algunos supervivientes aseguran que les pidieron dar la vuelta cuando empezaron a notar los golpes de mar contra el ferry, pero no les hicieron caso.