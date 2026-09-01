Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal

Hay dos ciudadanos españoles desaparecidos entre un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto

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NepalDos españoles siguen desaparecidos y otros tres ya fueron contactados en Nepal tras la mortal riada que arrasó el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, han indicado este martes a EFE fuentes oficiales y de la Junta de Turismo nepalí.

Un documento de la Junta de Turismo nepalí fechado el lunes a las 12.00 hora local (6.15 GMT), al que EFE ha tenido acceso, señala que hay dos ciudadanos españoles desaparecidos entre un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto.

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Tres españoles localizados

Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que lograron establecer contacto con tres españoles que no estaban en la zona del desastre.

Las cifras están elaboradas con información de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal y de la Policía de Turismo, han indicado las fuentes.

Ascienden a más de mil los muertos por la riada

Las autoridades de Nepal han elevado este martes a más de un millar los muertos por las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada cerca de la frontera con China, al tiempo que han rebajado a cerca de 3.900 los desaparecidos, entre los que figuran 583 extranjeros.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 1.003 cuerpos, incluidos 321 en Chitwan, 216 en Nawalparasi Este y 170 en Nawalparasi Oeste.

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Asimismo, ha especificado que 3.916 personas siguen desaparecidas, entre ellas 639 trabajadores de una central hidroeléctrica afectada por la riada, antes de agregar que los servicios de emergencia han logrado rescatar a 11.814 personas, incluidos 253 extranjeros.