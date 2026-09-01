Seis días después de la riada de Nepal, 5.000 personas continúan desaparecidas y casi un millar han fallecido

Aumentan a más de 900 los muertos en Nepal por la devastadora riada en la frontera con China

Compartir







Casi una semana después de la brutal riada de Nepal, se dispara el recuento de fallecidos. La cifra oficial roza ya casi el millar. También se ha multiplicado el número de desaparecidos, que ascienden a cerca de 5.000. Los esfuerzos se centran ahora en acceder a los túneles de las instalaciones hidroeléctricas, donde podría haber unos 900 trabajadores atrapados.

A las orillas del río Narayani, las autoridades apilan los cadáveres. Ya son cerca de un millar los fallecidos por la masiva inundación que hace seis días arrasó Nepal hasta reducirla a escombros y fango.

PUEDE INTERESARTE Localizan al último de los tres españoles desaparecidos en la riada de Nepal

Más de 5.000 personas en paradero desconocido

A contrarreloj, ejército y equipos de rescate buscan desesperadamente supervivientes. En las últimas 24 horas, el balance de desaparecidos se dispara en más de dos millares. Cerca de 5.000 personas en paradero desconocido.

Por eso, sumidos en el lodazal, con el eco de sus pisadas como único acompañante, se adentran en los túneles de las centrales hidroeléctricas. Con silbidos intentan localizar con vida a quien haya podido quedar atrapado. Estos puntos se han convertido en trampa mortal y más de 900 obreros que trabajaban ahí continúan desaparecidos.

PUEDE INTERESARTE El milagro de Nepal: rescatan con vida a una niña tras casi 60 horas bajo los escombros

La llamada de una madre en la que alertaba de la riada de Nepal

Se cumplen seis fatídicos días desde la catástrofe y todavía achican agua y barro de los edificios que aguantaron las repentinas inundaciones, pero no todos resistieron.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Uno de los detalles que se ha conocido tras el paso de los días ha sido la llamada de la madre de un estudiante en la que alertaba sobre la crecida del agua y que permitió que 1.500 estudiantes de un instituto pudiese salvarse.

Según relata uno de los responsables del centro a los medios locales, la progenitora alertó en una llamada de teléfono al colegio sobre la llegada de las inundaciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La mujer pidió a los profesores que sacasen a su hijo del centro para así salvarle la vida. Ante la duda, el centro se movilizó y decidió evacuar a todos los estudiantes. La decisión fue clave para salvar a los 1.500 jóvenes que acudieron ese día a clase, como cuenta uno de los responsables del centro educativo a los medios locales de Nepal.