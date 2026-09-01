La angustiosa llamada de una madre alertando de la riada de Nepal, el gesto que salvó la vida a más de 1.500 niños de un colegio
Seis días después de la riada de Nepal, 5.000 personas continúan desaparecidas y casi un millar han fallecido
Aumentan a más de 900 los muertos en Nepal por la devastadora riada en la frontera con China
Casi una semana después de la brutal riada de Nepal, se dispara el recuento de fallecidos. La cifra oficial roza ya casi el millar. También se ha multiplicado el número de desaparecidos, que ascienden a cerca de 5.000. Los esfuerzos se centran ahora en acceder a los túneles de las instalaciones hidroeléctricas, donde podría haber unos 900 trabajadores atrapados.
A las orillas del río Narayani, las autoridades apilan los cadáveres. Ya son cerca de un millar los fallecidos por la masiva inundación que hace seis días arrasó Nepal hasta reducirla a escombros y fango.
Más de 5.000 personas en paradero desconocido
A contrarreloj, ejército y equipos de rescate buscan desesperadamente supervivientes. En las últimas 24 horas, el balance de desaparecidos se dispara en más de dos millares. Cerca de 5.000 personas en paradero desconocido.
Por eso, sumidos en el lodazal, con el eco de sus pisadas como único acompañante, se adentran en los túneles de las centrales hidroeléctricas. Con silbidos intentan localizar con vida a quien haya podido quedar atrapado. Estos puntos se han convertido en trampa mortal y más de 900 obreros que trabajaban ahí continúan desaparecidos.
La llamada de una madre en la que alertaba de la riada de Nepal
Se cumplen seis fatídicos días desde la catástrofe y todavía achican agua y barro de los edificios que aguantaron las repentinas inundaciones, pero no todos resistieron.
Uno de los detalles que se ha conocido tras el paso de los días ha sido la llamada de la madre de un estudiante en la que alertaba sobre la crecida del agua y que permitió que 1.500 estudiantes de un instituto pudiese salvarse.
Según relata uno de los responsables del centro a los medios locales, la progenitora alertó en una llamada de teléfono al colegio sobre la llegada de las inundaciones.
La mujer pidió a los profesores que sacasen a su hijo del centro para así salvarle la vida. Ante la duda, el centro se movilizó y decidió evacuar a todos los estudiantes. La decisión fue clave para salvar a los 1.500 jóvenes que acudieron ese día a clase, como cuenta uno de los responsables del centro educativo a los medios locales de Nepal.