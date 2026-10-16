Donald Trump la presentó públicamente como "abogada" al anunciar su nombramiento como portavoz de su Gobierno

Donald Trump llama "gordo" a un manifestante expulsado a golpes de su mitin electoral en Ohio: "Tiene que ponerse a dieta"

Compartir







La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia no es abogada. Finalmente, tras los rumores que ponían en duda su habilitación, ha tenido que admitir que nunca aprobó el examen del colegio de abogados de California, a pesar de que en su cuenta oficial en redes se presentaba como letrada. El nuevo fichaje de Trump se justificó asegurando que la prueba fue "intrascendente" por sus planes de mudarse a China.

La portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de zanjar la polémica en torno a sus credenciales legales y, además, ha defendido su breve y accidentada primera comparecencia ante los medios, alegando que tuvo "muy poco tiempo de preparación", en una entrevista concedida a Fox News.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump sugiere sustituir la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina como parte de su ofensiva contra los medios de comunicación

En publicaciones de Zacharia en X y Truth Social entre abril de 2025 y septiembre de 2026, se identificaba como abogada, algunas de estos mensajes han sido borrados, según señala la CNN. Ella ha intentado explicar por qué suspendió el examen que la habilitaba para ejercer.

"Me gradué en Pepperdine, me casé en la misma semana y teníamos toda la intención de mudarnos a China", se justificó Zacharia al ser preguntada por la causa de no superar el examen que la habilitaba para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

PUEDE INTERESARTE Las principales cadenas de EEUU plantan cara a Trump por sus vetos a los medios

La portavoz de la Casablanca, detalló que se presentó a la prueba únicamente para no constar como retirada, sabiendo que su futuro inmediato estaba en el extranjero, donde aseguró haber trabajado en un bufete chino gestionando "transacciones transfronterizas" y acuerdos de accionistas multimillonarios. Asimismo, confirmó que nunca volvió a intentar examinarse tras regresar a Estados Unidos debido a su maternidad y a que "nunca fue su intención" ejercer formalmente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento como portavoz del Gobierno

La controversia sobre su currículum estalló después de que Donald Trump la presentara públicamente como "abogada" al anunciar su nombramiento.

Ante las críticas, Zacharia ha defendido que consultó a expertos legales que le aseguraron que era aceptable denominarse de tal manera por poseer un título de Juris Doctor (JD) y experiencia internacional, siempre que no proporcionara asesoramiento legal remunerado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Al ser interpelada sobre 15 publicaciones en redes sociales donde se la identificaba como "abogada" --término reservado en EEUU para quienes han superado el examen estatal--, la portavoz ha justificado que se trataba de meros "retuits" y que corrigió el registro para aclarar que no respaldaba dicho título.

La entrevista también ha servido para abordar las críticas recibidas por su debut en la sala de prensa de la Casa Blanca, una comparecencia de apenas 14 minutos en la que solo respondió a tres preguntas. Zacharia ha justificado su desempeño explicando el proceso de su contratación.

La portavoz ha asegurado que recibió la oferta un viernes, viajó a Washington el domingo y tuvo que dar la rueda de prensa el martes por la mañana recibiendo el material apenas unas horas antes.

"Creo estuve a la altura de las circunstancias", ha defendido, aunque ha admitido que, en retrospectiva, quizá debería haberse limitado a presentarse sin aceptar preguntas de los periodistas en su primer día.