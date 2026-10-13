Donald Trump ha acudido este lunes a Ohio donde se ha celebrado un mitin en apoyo por los candidatos de su partido para las legislativas del 3 de noviembre

El manifestante llevaba una camiseta con el lema 'Publiquen los papeles Epstein', en referencia a los archivos del caso sobre el fallecido pederasta

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Un manifestante que ha interrumpido este lunes un mitin electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido varios puñetazos de un asistente y ha acabado expulsado a empujones por el personal de seguridad, mientras el mandatario lo llamaba "gordo".

Trump, quien ha acudido este lunes a Ohio para ofrecer un mitin en apoyo por los candidatos de su partido para las legislativas del 3 de noviembre, vuelve a ser noticia tras insultar a un hombre que ha irrumpido el recinto de Youngstown, donde se celebraba el mitin. "Se va de vuelta a casa con mamá", aseguró después de que uno de sus seguidores comenzara a golpearlo en las gradas del recinto.

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"Oh, tiene que ponerse a dieta. Es un tipo gordo. Tiene que hacer dieta rápido", añadió Trump al ver con mayor claridad al manifestante, que llevaba una camiseta con el lema 'Publiquen los papeles Epstein', en referencia a los archivos del caso sobre el fallecido pederasta.

Donald Trump, en busca de votantes de cara a las próximas elecciones

Los comicios que se celebrarán el próximo 3 de noviembre renovarán al completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos se arriesgan a perder la escasa mayoría que ostentan en ambos hemiciclos.

En el marco de esta campaña del magnate neoyorquino, varios manifestantes han interrumpido sus mitines, incluyendo un hombre que vestía la camiseta de la selección española que también fue desalojado del evento en San Antonio, en Texas, la semana pasada.