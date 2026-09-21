Las principales cadenas de EEUU plantan cara a Trump por sus vetos a los medios

Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos --ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC-- han rechazado cubrir las actividades de la Casa Blanca.

Donald Trump vetará el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN, MSNOW y Político por "difundir noticias falsas"

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Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos --ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC-- han rechazado cubrir las actividades de la Casa Blanca, en respuesta al veto anunciado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra CNN, MS NOW y el portal Politico.

"A partir de hoy, el grupo de prensa televisiva no cubrirá los eventos designados como cobertura conjunta del presidente", reza un correo electrónico de Bryan Boughton, jefe de Fox News en Washington, dirigido a los suscriptores de la cadena conservadora.

Las cinco cadenas se turnan para filmar al presidente y proporcionar imágenes en directo al resto de televisiones y medios de comunicación, por lo que de ellas depende la cobertura de la Casa Blanca que hagan medios locales e internacionales.

En el mail, difundido por CNN, el periodista de Fox News alega que la medida responde al veto del presidente Trump a dicha cadena, después de que su periodista haya tenido prohibido el acceso a las instalaciones de la Presidencia, y asegura que "no se creará ningún grupo de prensa sustituto", si bien su "cobertura televisiva general continuará con normalidad, incluyendo el Congreso, las personalidades importantes y eventos selectos en Washington y en todo el país".

"La ciudadanía tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su Gobierno. Ninguna administración debería imponer restricciones a un medio de comunicación por estar en desacuerdo con sus informaciones", ha defendido.

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Los tres medios vetados han presentado este lunes una demanda contra la Administración Trump, por prohibir a sus trabajadores el acceso a la Casa Blanca, lamentando que "revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar".

Trump ha señalado en sus redes sociales que la decisión de vetarles la entrada está relacionada con la "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo el pasado viernes.