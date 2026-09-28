Esto supondría recuperar la antigua piscina cubierta que Franklin D. Roosevelt mandó a instalar en 1933 sobre la cual se construyó la actual sala de prensa de la Casa Blanca

El anuncio de Trump se produce en medio de su nueva ofensiva contra la prensa, después de que la semana pasada vetara el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS Now y al periódico Politico

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Construir una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca. Este sería el nuevo proyecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medida que ha insinuado este domingo en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación.

Esto supondría recuperar la antigua piscina cubierta que Franklin D. Roosevelt mandó a instalar en 1933 sobre la cual se construyó la actual sala de prensa de la Casa Blanca, que lleva funcionando desde 1970.

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Un nuevo ataque contra los medios de comunicación

El republicano lo ha anunciado a través de su red Truth Social, donde ha publicado una imagen dividida en dos: una fotografía de la actual sala de prensa, acompañada del mensaje "antes", y una recreación de una piscina con el texto "después".

Sobre la primera imagen aparece además el mensaje "noticias falsas", mientras que la piscina recreada, decorada con los característicos adornos dorados propios de Trump, estaría dedicada al expresidente Roosevelt.

El anuncio de Trump se produce en medio de su nueva ofensiva contra la prensa, después de que la semana pasada vetara el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS Now y al periódico Politico, disconforme con la cobertura que realizan de su Administración.

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Un juez ordenó el jueves que los medios recuperaran su acceso a la Casa Blanca después de que denunciaran una vulneración de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, Trump excluyó el sábado a CNN de viajar a bordo del avión presidencial Air Force One durante un vuelo a Tennessee, pese a que la cadena era la encargada, por turno rotatorio, de tomar y distribuir las imágenes del desplazamiento al resto de medios.