Lluís Tovar 16 OCT 2026 - 16:31h.

Pedro Sánchez se queda prácticamente solo en Bruselas por su política de inmigración

Meloni y Frederiksen reclaman que la UE pueda suspender el derecho de asilo ante crisis como la de Ceuta

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Pedro Sánchez se queda prácticamente solo en Bruselas. El presidente iba preparado para el choque con Meloni y con algún líder más, pero se ha encontrado con las quejas de 18 países que se han posicionado contra su política migratoria. Especialmente tensos han sido sus momentos de charla con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen con un presidente especialmente serio. Minutos que parecen eternos.

El presidente se acerca a su sitio, mira el teléfono y ya cuando decide sentarse es la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la que se le acerca. Muy dura con las políticas aplicadas en nuestro país. "He pedido a la Comisión que investigue qué ocurre si un país hace lo contrario a lo que hacemos los demás. Es decir, uno llega a un país ilegalmente y, de repente, se le permite quedarse allí ilegalmente". Previamente la veíamos entrar junto a Meloni, que, con Dinamarca han anunciado que pedirán reabrir las conclusiones de inmigración y endurecerlas.

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Y no son las únicas que cuestionan la actuación de España. 18 países han mostrado su disconformidad en un desayuno que, según fuentes, ha sido duro. La regularización masiva aprobada en España y lo ocurrido en Ceuta ha hecho saltar las alarmas en Bruselas.

"Lo que hizo España, sin duda, no fue una buena señal. Y hemos visto que toda señal tiene sus consecuencias: independientemente de si existe una relación directa o no, me pregunto si lo ocurrido en Ceuta habría sucedido sin esa señal. Visto así, es comprensible que los países que sufren una mayor presión migratoria expresen su malestar al respecto", ha explicado el primer ministro austríaco, Christian Stocker.

Más duro ha sido el primer ministro de la República Checa, Andris Babis, fundador del grupo parlamentario de Patriotas por Europa en el que se encuentra Vox, que ha llegado a acusar a Sánchez de "sustituir a la población por inmigrantes con tal de mantenerse en sus puestos y seguir en el Gobierno".

La presión aumenta. Europa endurece el discurso contra la inmigración irregular. Y España está en el foco.