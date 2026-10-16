La víctima denunció la agresión en septiembre y el hombre, de 36 años y residente en España, se encuentra en prisión preventiva

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Una joven de 19 años se suicidó arrojándose desde una ventana el 19 de septiembre en Anglet, Francia, ocho días después de haber sido presuntamente violada en Bayona, en el País Vasco francés. El suceso ha dado un vuelco al proceso judicial que había en marcha, obligando al Tribunal Judicial de Bayona a suspender el juicio rápido que iba a celebrarse este jueves contra el presunto agresor, un hombre de 36 años residente en España.

Tal y como informa el medio francés ‘Sud’Ouest’, el acusado, que ha quedado en prisión provisional, comparecía inicialmente ante el tribunal bajo el procedimiento de comparecencia inmediata por los cargos de “agresión sexual bajo la influencia manifiesta de estupefacientes” y “violencia agravada por dos circunstancias”.

Ante el fatal desenlace de la víctima, el tribunal invitó formalmente a la fiscalía a abrir una información judicial encomendada a un juez de instrucción, según relata ‘El Diario Vasco’. El cambio busca que los hechos vuelvan a ser calificados legalmente como un crimen de violación y ya no como un delito correccional de agresión sexual.

Adicción de la víctima a la cocaína

Según el citado medio, el investigado vendía cocaína de manera esporádica a la víctima. La noche del pasado 11 de septiembre, ambos quedaron en su punto de encuentro habitual. En ocasiones anteriores, el hombre ya le había hecho insinuaciones de índole sexual que ella habría rechazado reiteradamente. Sin embargo, esa madrugada, el acusado se mostró más insistente y procedió a realizarle una penetración en contra de su voluntad.

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La joven logró escapar en su vehículo y buscó refugio en una vivienda cercana, cuyos propietarios la auxiliaron y llamaron a la policía. La calificación inicial de los hechos como “agresión sexual” y no como “violación” se debió a que la joven se negó a ser examinada por un médico o un psicólogo tras interponer, la denuncia, señala ‘El Diario Vasco’. La ausencia de esos informes periciales inmediatos provocó que el caso se tramitara por la vía correccional rápida.