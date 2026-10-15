El tráfico de trenes Eurostar a través del túnel del Canal de la Mancha ha resultado completamente interrumpido en ambas direcciones

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Al menos 19 personas han resultado heridas este jueves, entre ellas cinco en estado crítico, al colisionar un tren de mercancías contra un autobús a la entrada del Eurotúnel por la localidad francesa de Pas-de-Calais.

Ninguno de los heridos corre peligro de muerte, según el primer balance de la prefectura local a la cadena TF1.

El tráfico de trenes Eurostar a través del túnel del Canal de la Mancha ha resultado completamente interrumpido en ambas direcciones entre Francia y Reino Unido a la espera de que la subprefecta del distrito de Calais, Agathe Cury, comparezca ante los medios en torno a las 22.15 horas.