Donald Trump, que planteaba una tregua energética como estrategia de cara a las elecciones, se ha topado con la realidad de la guerra en Ucrania

Donald Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania: "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!"

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La realidad de la guerra en Ucrania se empeña en llevarle la contraria a Donald Trump. Rusia atacaba Járkov, dejando un muerto y al menos 10 personas heridas tras un bombardeo al este de Ucrania, según han informado las autoridades. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de llevar a cabo varios ataques contra su país, incluido uno contra una instalación gasística, "violando" el alto el fuego energético con carácer inmediato anunciado este domingo por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del que las autoridades rusas aún no se han pronunciado.

El ucraniano ha pedido una tregua total de dos meses para poder organizar las elecciones, pero el Kremlin se niega. Donald Trump planteaba esta tregua como una estrategia para las ya esperadas las elecciones de medio mandato estadounidenses, pero su popularidad está en mínimos con el precio del diésel en máximos históricos: cuesta un 70% más que hace un año.

Para excusarse, Donald Trump ha culpado a la guerra de Ucrania de la subida de los precios, pero es la guerra que él mismo libra contra Irán la que los ha disparado. Al bloqueo de Ormuz se suma la amenaza de los hutíes de Yemen sobre Bab el Mandeb y su escalada contra Arabia Saudí.

El ataque el aeropuerto de Riad que hace pender de un hilo su candidatura

Este fin de semana, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, en Arabia Saudí, ha anunciado que permanecerá cerrado hasta el próximo sábado, 17 de octubre, una medida que llega en medio de los reiterados ataques de las milicias hutíes Yemen, que han dejado al menos 13 víctimas mortales este fin de semana.

El cierre llega tras varios días consecutivos de bombardeos lanzados por la insurgencia hutí yemení contra el aeropuerto de la capital saudí, incluido uno este sábado que ha provocado doce muertos, entre ellos una persona de nacionalidad estadounidense, y más de 300 heridos. Todos estos ataques descolocan a Trump ante el dilema de intervenir o no militarmente a las puertas de unas elecciones en las que podría perder el control del Congreso.