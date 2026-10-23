La guerra de los túneles, la otra contienda en la que Ucrania está derrotando a Rusia bajo tierra

Rusia utilizó las tubería de varios gaseoductos que discurrían debajo de la ciudad de Kupyansk en un intento desesperado de tomarla, pero fueron sorprendidos por Ucrania

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Acostumbrados a las imágenes de ataques con drones y combates a cielo abierto, el conflicto entre Rusia y Ucrania también se libra bajo tierra, en una red de antiguos túneles y gasoductos de la era soviética que ambos ejércitos utilizan para infiltrarse en territorio enemigo.

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Enfrentamientos frente a frente y en línea recta

El zumbido de los drones sigue siendo uno de los sonidos más temidos en el campo de batalla. Para evitar la exposición en las zonas más castigadas del frente, soldados rusos y ucranianos recurren cada vez más a rutas subterráneas que les permiten desplazarse de forma más discreta y acercarse a las posiciones rivales.

“Los rusos intentaron usar estas tuberías de gas para infiltrarse en nuestra retaguardia, por lo que tuvimos que ir bajo tierra”, relata un militar ucraniano.

Se trata de antiguos gasoductos construidos durante la Unión Soviética. A través de un vídeo difundido por el ejército ucraniano, Kiev muestra una operación destinada a repeler a las fuerzas rusas en la ciudad de Kupyansk, en la región de Járkov, donde estos conductos se han convertido en un escenario más de los combates.

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La batalla se desarrolla en galerías de apenas 1,20 metros de diámetro. Un entorno que dificulta enormemente la movilidad y en el que gran parte de los desplazamientos deben realizarse mediante vehículos motorizados especiales. En estos túneles, los enfrentamientos se producen prácticamente frente a frente y en línea recta, mientras que la tecnología vuelve a desempeñar un papel decisivo.

Según Ucrania, la operación se saldó con la captura de 30 soldados rusos y más de un centenar de bajas a lo largo de un tramo de 15 kilómetros de túneles. Un nuevo capítulo de una guerra que, más allá de los combates terrestres y los ataques aéreos, también se disputa en las profundidades.