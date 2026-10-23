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Internacional

La guerra de los túneles, la otra contienda en la que Ucrania está derrotando a Rusia bajo tierra

Ucrania y Rusia mantienen encarnizados combates bajo tierra en una red de túneles en los que la batalla solo puede ser hombre a hombre
Soldados ucranianos vendan los ojos a un militar ruso tras capturarlo en uno de los combates subterráneos en los túneles de Kupyansk, en la región de Járkov. Informativos Telecinco
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Acostumbrados a las imágenes de ataques con drones y combates a cielo abierto, el conflicto entre Rusia y Ucrania también se libra bajo tierra, en una red de antiguos túneles y gasoductos de la era soviética que ambos ejércitos utilizan para infiltrarse en territorio enemigo.

Ucrania realiza el primer rescate con un dron de un soldado herido en una zona minada
Ucrania realiza el primer rescate con un dron de un soldado herido en una zona minada
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Enfrentamientos frente a frente y en línea recta

El zumbido de los drones sigue siendo uno de los sonidos más temidos en el campo de batalla. Para evitar la exposición en las zonas más castigadas del frente, soldados rusos y ucranianos recurren cada vez más a rutas subterráneas que les permiten desplazarse de forma más discreta y acercarse a las posiciones rivales.

“Los rusos intentaron usar estas tuberías de gas para infiltrarse en nuestra retaguardia, por lo que tuvimos que ir bajo tierra”, relata un militar ucraniano.

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Se trata de antiguos gasoductos construidos durante la Unión Soviética. A través de un vídeo difundido por el ejército ucraniano, Kiev muestra una operación destinada a repeler a las fuerzas rusas en la ciudad de Kupyansk, en la región de Járkov, donde estos conductos se han convertido en un escenario más de los combates.

La batalla se desarrolla en galerías de apenas 1,20 metros de diámetro. Un entorno que dificulta enormemente la movilidad y en el que gran parte de los desplazamientos deben realizarse mediante vehículos motorizados especiales. En estos túneles, los enfrentamientos se producen prácticamente frente a frente y en línea recta, mientras que la tecnología vuelve a desempeñar un papel decisivo.

Según Ucrania, la operación se saldó con la captura de 30 soldados rusos y más de un centenar de bajas a lo largo de un tramo de 15 kilómetros de túneles. Un nuevo capítulo de una guerra que, más allá de los combates terrestres y los ataques aéreos, también se disputa en las profundidades.

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