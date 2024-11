El resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 29 de noviembre de 2024, ha dejado el siguiente número agraciado: x y serie x. Los viernes, la ONCE ofrece por tres euros, la posibilidad de jugar al Cuponazo, donde los agraciados podrán ganar el premio principal de nueve millones de euros o 134 premios secundarios que pueden llegar hasta los 40.000 euros. Se trata del premio más grande a nivel nacional gestionado por la ONCE.