Euromillones
Un acertante, en la localidad zaragozana de Tarazona, gana más de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones
El afortunado en Tarazona ha conseguido algo más de 65 millones de euros gracias a un boleto acertante de 5 números y 2 estrellas
Tarazona, ZaragozaUn boleto acertante validado en el municipio de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, ha ganado este viernes un premio de algo más de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones que se ha celebrado este 5 de septiembre. En concreto, el afortunado percibirá un total de 65.278.573 euros.
El acertante ha conseguido el bote millonario puesto hoy en juego para los premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas). El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Tarazona, situada en Fueros de Aragón, 8.
La recaudación para el sorteo ha ascendido a 57.006.316,40 euros. Por otra parte, el boleto acertante de El Millón (SSZ98350) ha sido validado en la localidad castellonense de Benicasim.