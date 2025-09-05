Logo de InformativosInformativos
Loterías
Euromillones

Un acertante, en la localidad zaragozana de Tarazona, gana más de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones

Un acertante gana más de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones en Tarazona, Zaragoza
El sorteo de Euromillones deja un premio de más de 65 millones de euros en Tarazona, ZaragozaEFE/Archivo
Compartir

Tarazona, ZaragozaUn boleto acertante validado en el municipio de Tarazona, en la provincia de Zaragoza, ha ganado este viernes un premio de algo más de 65 millones de euros en el sorteo de Euromillones que se ha celebrado este 5 de septiembre. En concreto, el afortunado percibirá un total de 65.278.573 euros.

El acertante ha conseguido el bote millonario puesto hoy en juego para los premiados de primera categoría (5 números + 2 estrellas). El boleto ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Tarazona, situada en Fueros de Aragón, 8.

PUEDE INTERESARTE

La recaudación para el sorteo ha ascendido a 57.006.316,40 euros. Por otra parte, el boleto acertante de El Millón (SSZ98350) ha sido validado en la localidad castellonense de Benicasim.

Temas