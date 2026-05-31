Agencia EFE 31 MAY 2026 - 15:01h.

"Desde hace años", el grupo participa en varios sorteos con combinaciones aleatorias y ahora resultado agraciado

Comprobar Primitiva: número premiado hoy sábado 30 de mayo de 2026

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Ciudad RealUna peña compuesta por 12 amigos ha sido la agraciada con los algo más de 1,2 millones de euros que este 30 de mayo ha dejado la Primitiva en el municipio de Chillón (Ciudad Real), donde se ha sellado el único boleto con seis aciertos en el sorteo.

Así lo ha señalado a EFE el responsable de la terminal ubicada en la calle Rosario Márquez 42 de la localidad, Félix Celestino, quien ha explicado que es el premio más grande que ha otorgado la administración local en su "relativa corta existencia de 10 años".

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Celestino ha confirmado que la peña agraciada juega "semanalmente desde hace años" en varios sorteos combinaciones aleatorias y que "se trata de una apuesta semanal múltiple de 7 números" que ha costado 21 euros.

Nadie ha acertado en la categoría especial

En el último sorteo celebrado no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 7.200.000 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes que cobrarán sendos premios de 100.297 euros. La combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 48-34-02-32-12-49. Complementario: 41 y Reintegro: 3.