La sevillana había sido diagnosticada con un cáncer de páncreas hace cuatro años

Su última crónica la firmó en la pasada Feria de Sevilla

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La periodista Ana García Romero ha fallecido a los 60 años de edad. La sevillana había sido diagnosticada con un cáncer de páncreas hace cuatro años, y finalmente este sábado fallecía.

La periodista desarrolló gran parte de su carrera profesional como colaboradora de El Mundo, donde realizaba temas de crónica social, moda y espectáculos. El propio medio ha sido el encargado de confirmar la triste noticia de su fallecimiento.

Su larga trayectoria en el periodismo

Ana García fue diagnosticada con cáncer de páncreas en 2022, después de tener que realizarse unas pruebas médicas tras sufrir una caída empujada por un caballo en Sevilla. Nacida en 1966, estudió en el colegio Santa Ana y se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.

Tras ello, realizó el máster de ABC y colaboró con varios medios, como ABC de Sevilla, Diario de Sevilla y El Mundo, donde desarrolló la mayor parte de su vida profesional. También participaba en tertulias en Canal Sur o en reportaje en La Otra Crónica. Además, tenía un blog, 'El Balconcito', donde compartía información de espectáculos y crónica social.

Su última crónica la firmó en la pasada Feria de Sevilla, pese a que su salud ya estaba en deterioro.