Se produjeron altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas pero fue París la que registró mayores disturbios

El PSG gana la Champions contra el Arsenal en la tanda de penaltis: la final deportiva acaba con cargas policiales en los Campos Elíseos

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Un total de 416 personas fueron detenidas en Francia, de las cuales 283 fueron arrestadas en París, según anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios registrados durante las celebraciones por la victoria del PSG en la Liga de Campeones. El titular de Interior informó además de que siete agentes de policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la ciudad de Agen, con un traumatismo craneoencefálico, y calificó los incidentes de «absolutamente inaceptables».

Se produjeron altercados y pillajes en unas 15 ciudades francesas, especialmente en Rennes, Estrasbourgo, Clermont-Ferrand y Grenoble, pero fue París la que registró mayores disturbios.

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20.000 personas se reunieron para celebra la final del PSG y el Arsenal

La Prefectura de París cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para celebrar la final entre el PSG y el Arsenal, pero los altercados se reprodujeron en múltiples puntos de la ciudad, e incluso llegaron a bloquear temporalmente un punto de la principal vía de circunvalación de la capital.

El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas en diversos puntos de Francia, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.

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Para evitar episodios como los de 2025, las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado. Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 estuvieron en París y en su área metropolitana.

Los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos

Este año, los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se produjeron cerca del Parque de los Príncipes -el estadio del PSG- y en la plaza de la République.

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Hubo además un intento de invasión por parte de unas 150 personas en el estadio parisino (suroeste de la ciudad). Las fuerzas de seguridad también abortaron un intento de ataque a una comisaría de policía del distrito VIII.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este domingo a los jugadores del PSG y a su equipo técnico liderado por Luis Enrique, flamantes campeones de la Champions -la segunda que logran de manera consecutiva- al imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal en la final de Budapest.

En un comunicado, el Elíseo informó de que el equipo llegará al Elíseo a las 18:10 hora local (16:10 GMT). Poco después, a las 18:45 horas, Macron dará una declaración pública sobre la hazaña del PSG.

La recepción en la sede de la Jefatura de Estado de Francia será uno de los puntos álgidos de las celebraciones parisinas del domingo, que este año se desarrollarán en la zona del Campo de Marte, alrededor de la Torre Eiffel, donde se brindará la segunda Liga de Campeones del club a los hinchas.