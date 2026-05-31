Guillermo Díaz Riera, Guille, era un apasionado del deporte: le gustaban las pruebas de atletismo y el fútbol

El corredor de 28 años falleció cuando se aproximaba a la meta de la Media Maratón "Ruta de la Reconquista" de Cangas de Onís, Asturias

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Guillermo Díaz Riera, el corredor de 28 años que ha muerto en la 'Ruta de la Reconquista', era un atleta popular vecino del barrio de La Corredoria. El joven falleció tras desplomarse cuando iba a completar el recorrido de la Media Maratón, según informa 'La Nueva España'.

El equipo sanitario le realizó las maniobras de reanimación durante 30 minutos pero el joven acabó fallecimiento. Su muerte ha sido confirmada poco después de ser trasladado en UVI móvil.

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Guillermo, un amante del atletismo y del fútbol

Todo ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando Guillermo se encontraba a escasos metros del arco de meta en la abarrotada Avenida de Covadonga, en Cangas de Onís. El corredor era amante de este tipo de pruebas y en ese momento se encontraba en los últimos 21 kilómetros de la prueba cuando se desplomó.

Fue asistido de urgencia por sanitarios y médicos que se encontraban en el lugar pero no hubo éxito en la reanimación. Después, decidieron trasladarlo en UVI al Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián", en Arriondas (Parres). Minutos más tarde, la Guardia Civil confirmó su muerte. El joven iba acompañado de su hermano gemelo Nacho durante la carrera.

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Guillermo Díaz Riera, Guille, era un apasionado del deporte: le gustaban las pruebas de atletismo y el fútbol. Militó en las categorías inferiores del Juventud Estadio y era un fiel seguidor del Real Oviedo. Acompañó al equipo en su último desplazamiento a Mallorca y estaba vinculado a la peña azul Teatinos y era un habitual de los encuentros del conjunto ovetense.

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Ha sido "una noticia profundamente dolorosa", confiesa la Federación

El Club Cangas de Onís Atletismo, presidido por José Fuente Olmo, arropados por el alcalde José Manuel González Castro y el director del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, así como también por el edil responsable de Deportes, Agustín García, decidieron suspender la entrega de premios programada para las 20:00 horas en la plaza Camila Beceña.

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Para la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, su muerte ha sido "una noticia profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana". En el comunicado han afirmado que "desde el primer instante" se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones, interviniendo "de manera inmediata" los servicios sanitarios presentes en el evento, así como los equipos de emergencia movilizados.

A pesar de todos los esfuerzos por salvarle la vida, "no fue posible evitar este trágico desenlace". La Media Maratón Ruta de la Reconquista es una prueba que cada año reúne a centenares de personas "unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto". "Hoy esos mismos valores nos unen en el recuerdo y homenaje a quien perdió la vida mientras participaba en una actividad que amaba", han recalcado en el comunicado publicado en las redes sociales.