En esta primera noche en Madrid, los invitados a la casita han sido desde Ana de Armas y Ester Expósito a futbolistas como Isi

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Madrid recibió este sábado a Bad Bunny, fenómeno cultural que tiene programados diez conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’, que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

El espectáculo --que llega a las 3 horas-- se ha compuesto por un 'set list' de 33 canciones en el que ha hecho un repaso de su último trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como 'YHLQMDLG'.

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Los asistentes a la casita: de Esther Expósito a Isi Palazón

El sapo concho --una especie endémica de Puerto Rico-- , la casita --inspirada en un edificio real que esta ubicado en la ciudad de Humacao-- o la vestimenta del guitarrista --que ha lucido una 'pava', un sombrero típico puertorriqueño mientras tocaba 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía--. Todo ha sido un constante homenaje y viaje a la isla del artista. "¿Quién se quiere venir conmigo a PR?", ha preguntado el artista ante un público entregado.

Precisamente, la casita es una de las piezas centrales de todos los conciertos. Se trata de un escenario secundario de casi 13 metros de anchos que está diseñado como una réplica exacta de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño. En este espacio el artista ha cantado canciones como 'Velda', que son las más ligadas están a su tierra.

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Pero también sirve de escenario para otras personalidades del mundo de la cultura o incluso para los fans, que son elegidos por el equipo de Bad Bunny de entre los que están en la pista para subir y bailar en la residencia. En esta primera noche en Madrid, los invitados al "hogar" del artista han sido las actrices Ana de Armas y Ester Expósito o los futbolistas del Rayo Vallecano Sergio Camello e Isi Palazón. También han estado presentes Mvrk, María León, Chiara Ferragni y Clara Galle.

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Una residencia histórica de diez conciertos en Madrid

Hasta la llegada en septiembre de Shakira y sus doce conciertos en Madrid, nadie hasta Bad Bunny había congregado suficiente público para emprender una residencia ya histórica de diez ‘shows’ en el estadio Metropolitano de la capital española.

Recién llegado de Barcelona, donde también en el formato de estadio celebró otros dos espectáculos, el ‘conejo malo’ es sin duda el hombre del momento, en buena medida por haber sido el receptor de tres Grammy en la última edición de estos galardones, incluido el álbum del año por su ‘Debí tirar más fotos’ (2025), el primero en castellano que lo consigue