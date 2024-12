Lotería Navidad 2024: ¿Salen más los números del centro en el reintegro?

El número adecuado puede suponer una gran diferencia , sobre todo cuando hablamos del seleccionado para participar en la Lotería de Navidad. El ganador es fruto del azar, lo que hace que cualquiera de los números que se juegan pueda resultar el ganador , pero eso no evita que la gente busque pautas y trucos para encontrar aquel que les convierta en personas más ricas.

Lo cierto es que sí, los números del centro han salido en más ocasiones en el reintegro que los de los extremos, lo que no hace que sea más probable que vuelva a suceder.

Se puede apreciar cómo el cinco, el cuatro y el seis son los números que más veces han aparecido. Sin embargo, esto no quiere decir que exista una pauta o que vaya a repetirse volviendo a salir un número central, al fin y al cabo, los siguientes de la lista son el ocho y el cero.

“En un sorteo en el que hay 100.000 números, 200 repeticiones no es una muestra suficientemente grande para evidenciar que esos valores se estabilicen”, explicaba el matemático Luis J. Rodríguez en una entrevista para el diario AS al ser cuestionado al respecto. “Se esperaba que fuera más plano, pero no es improbable que se dé el resultado que se está dando: que haya más frecuencia de los valores centrales que de los extremos”.