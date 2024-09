Lourdes, fundadora de ‘SoloSomos13’, comparte su secreto para tener una familia feliz con 11 hijos

El secreto, dice, está en compartir la carga, y fomentar la autonomía entre los hijos y quererlos como son. Además, cuando se tienen tantos hijos ellos "aprenden a compartir compartiendo , a respetar respetando. Hay cosas que no les he tenido que enseñar porque entre ellos han aprendido ", explica.

En esta familia, el amor por la diversidad y el respeto por los demás no son solo valores abstractos, sino realidades cotidianas. Una de sus hijas tiene problemas auditivos y hay otros hijos con necesidades educativas especiales, lo que ha añadido una capa de complejidad, pero también de riqueza, a su vida familiar.

" No somos dos, somos uno ", dice al hablar de su relación con Jorge. Para ella, el matrimonio es la base sobre la cual se construye todo lo demás. "En esta sociedad se han puesto a los hijos en el centro, pero hay que priorizar el matrimonio. Los hijos han venido como fruto del amor con mi marido. Si no priorizamos el amor y el matrimonio, se acaba".

Y es que el amor, para ella, es una fuerza que no solo transforma a las personas, sino también a las empresas. "Si en casa no estás bien, no rindes en el trabajo. Las empresas lo agradecen porque cuando las personas son felices en casa, rinden mucho más en el trabajo", dice con convicción.