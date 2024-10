La impactante declaración de Manu a Laura: "La primera que se me viene a la cabeza eres tú"

Manu ha confesado que siente que Laura cada vez es más especial para él dentro de la casa

Laura se ha quedado embobada cuando Manu ha tenido su primer acercamiento con ella: "Ya era hora"

Javier estalla contra Laura por las tareas domésticas: "¿Mandas tú en la cocina? ¿Eres la mamá pato?"

Tras la expulsión de Elsa de la casa de 'Gran Hermano', Manu se ha dado cuenta de que Laura es muy especial para él y se lo ha hecho saber. El DJ ha cambiado de opinión sobre la hija de María José Galera y cada vez se está acercando más a ella. "Pensamos lo mismo", le ha contestado ella cuando Manu le ha confesado que es muy especial.

"Quiero hacer lo que yo sienta y quiero estar más tranquilo porque la verdad es que no me gustaría irme de aquí y haberme guardado cosas dentro", le ha admitido Manu a Laura mientras estaban solos en la habitación. El DJ le ha pedido a Laura que no se tenía que rayar por Lucía: "Del tema de Lucía ni te preocupes".

Hace unos días, Lucía y Manu tuvieron una conversación en la que mantuvieron un acercamiento, algo que a Laura le molestó. En el confesionario la concursante lo ha vuelto a decir y ha señalado que ella no quiere que Lucía se acerque a Manu: "No puedo ir de segundona, no pegan ni con cola".

Laura le ha dicho a Maite que Manu nunca se reiría con Lucía y ha criticado que ella siempre está en el baño maquillándose. Por otro lado, Manu se ha sincerado con Laura: "Yo no soy un 'pichabrava', yo no veo a una chavala mona y digo 'me la voy a ligar'. Yo tengo en la cabeza todos esos gestos bonitos que has tenido conmigo".

El DJ le ha señalado que ella ha sido muy valiente cuando le comentó que se sentía atraído por él y que le gustaba: "No me he encontrado a una niña en mi vida que haya tenido ese valor". Tras esto, le ha hecho una impactante declaración: "Yo he notado un poco más de afinidad de la cuenta, lo que pasa que yo no lo veo".

Manu ha revelado que está empezado a sentir algo más por ella: "La primera que se me viene a la cabeza eres tú". Laura se ha derretido con estas palabras, ha abrazado a su compañero y en el confesionario se ha sincerado: "Ya era hora de que tuviese el mínimo acercamiento".

La hermana de Laura piensa que Manu está "jugando" con ella

Durante el pasado jueves 26 de septiembre en la gala, Patricia, la hermana de Laura, y Fátima, la madre de Manu, tenían una acalorada conversación después de ver unas imágenes de Manu y Laura. "Pienso que Manu ha sido claro", señalaba la madre del DJ en el plató. Sin embargo, Patricia sacaba la cara por su hermana y contestaba a Fátima.