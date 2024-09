Los últimos mensajes que recibió Raquel, la mujer que murió en zulo de Villalbilla, de su marido: "Recuerda tus rezos"

" No te olvides de rezar " y " Recuerda tus rezos ", eran los últimos mensajes que César mandó a su mujer. Estos dos breves mensajes siempre eran acompañados de mantras y rezos de Hare Krishna .

Ese día, supuestamente, Raquel había salido de Villalbilla para visitar a su madre, que vive a 75 kilómetros, en Griñón, al sur de la Comunidad de Madrid, pero no había regresado a casa como estaba previsto. O por lo menos así lo declaró el esposo de Raquel en la denuncia de desaparición que interpuso el 4 de septiembre en el cuartel de la Guardia Civil. Al parecer, nunca llegó a ver a su progenitora.

Desde ese mismo miércoles se establecieron varios dispositivos de búsqueda por las inmediaciones del municipio, localizando en uno de estos operativos el coche de la desaparecida aparcado en las inmediaciones del municipio de Villalbilla, sin ella dentro. Además, los agentes comprobaron a través del posicionamiento del móvil de la víctima que no había salido de Villalbilla , pese a que su esposo había afirmado que había hablado con ella y estaba fuera.

Por tales motivos se estableció un dispositivo de búsqueda y detención del marido, ya que en ese momento no se encontraba en la vivienda, logrando su detención unas horas más tarde y acusándole de un presunto delito de homicidio, así como otro delito de ocultación del cadáver. Ahora será la autopsia la que determine las causas de la defunción de Raquel, aunque el primer análisis apunta a que falleció por una sobredosis de fármacos. Su cuerpo no presentaba signos de violencia. Actualmente estaba de baja en el trabajo por depresión. La pareja no tenía hijos en común.