El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, asegura que la Iglesia acompañara "en todo" a las víctimas de abuso sexual

"Ninguna víctima se va a quedar sin acompañamiento en total, no podemos sectorizar y pensar que una indemnización... La Iglesia quiere acompañarlas , integrarlas en el corazón de la Iglesia con todo lo que supone, con absolutamente todo" , ha asegurado Cobo, preguntado por si ninguna víctima se va a quedar sin indemnización.

Además, algunas personas, testimonios de estos abusos por parte de la Iglesia, han querido decir unas palabras que han llegado hasta el corazón de todos los presentes: "Ellos me dieron la educación y la cultura, pero me robaron el alma. Desde que ocurrió, no tengo miedo a la muerte, sino a la vida", ha dicho uno de ellos. En declaraciones a los medios antes del Acto, el arzobispo de Madrid ha afirmado que ya están "negociando" y "dando pasos" desde CEE para articular esta reparación.