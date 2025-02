La práctica tiene como objetivo que los policías detecten la situación de violencia que no ha visto . En el caso práctico que observamos, una vecina les alerta: "Consiste en que sean capaces de reunir los indicadores de violencia que han ocurrido en el domicilio. como las secuelas de esa violencia que están presentes en la víctima", explica Marta Fernández, comisaria principal de la Policía Municipal de Madrid.

Ha habido agresión física y amenazas de muerte pero la patrulla no lo sabe y los indicios no son claros. "Hay que prestar especial atención a todo el lenguaje no verbal. Si está llorosa, si está temblorosa, si tiene miedo a la cercanía de la figura masculina...", agrega Fernández.