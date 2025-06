Ocho estudiantes de Parla, que no eran amigos, rescataron a una mujer en la costa de Irlanda cuando se ahogaba y le salvaron la vida

Ocho estudiantes de Parla, que no eran amigos, ahora son inseparables. Un incidente en Irlanda, donde coincidieron en un intercambio, les unió para siempre. Estaban en la playa, vieron a una mujer flotando boca abajo y no dudaron en actuar para salvarle la vida.

Hablamos de "niños que no se conocían, que son del mismo instituto pero no compartían nada, no eran grupo de amigos ni nada y ahora se han vuelto inseparables". Ainhoa, Sofia, Ángela, Gabriela, Álvaro, Samara, Alejandro y Aleksandar se unieron en un país que no era el suyo por una buena causa.

"Era una persona en una misma posición debajo del agua. Entonces dijimos 'tenemos que actuar, tenemos que hacer algo por esta señora porque se está ahogando'", cuenta una de las jóvenes del grupo de los ocho héroes.

Como pudieron y sin pensarlo, se metieron en el agua, que "estaba helada, a unos dos grados". Sobreponiéndose a sus miedos, salvaron a la mujer de unos 30 años. "Yo llamé a mis padres para que me ayudasen a hacer la RCP y empezó a echar espuma por la boca. Le pusimos la cara de lado para que echase espuma y ya hasta que llegaron las ambulancias le estuvimos ahí haciendo la RCP de seguido", cuenta otra de las jóvenes que intervino.

Niños de 14 y 15 años que mostraron más valentía que los adultos que había a su alrededor: "Pedíamos ayuda a gritos en inglés, en español, pero nadie nos hacía caso, la gente no hacía nada, simplemente nos grababan". "Y hemos tenido que actuar niños de 15 años, que es quienes se supone que tienen que estar con el móvil", agrega otro de los adolescentes.

Ahora, la mirada de padres orgullosos en un merecido homenaje disipa la sombra de aquel día. Lo que han vivido estos pequeños de Parla ha sido una verdadera lección de vida: "El acto que teníamos que hacer, lo hicimos Nos han educado así. Teníamos que hacerlo porque es empatía hacia una persona. Tenemos que hacer lo que queremos que nos hagan".