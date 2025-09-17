Bomberos, agentes forestales y ganaderos unieron esfuerzos para liberar al animal en un humedal del valle alto del Lozoya

El Grupo Especial de Rescate en Altura empleó cuerdas, palas y un cabestrante para sacar a la vaca de la trampa de barro

Compartir







Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes forestales lograron rescatar a una vaca que había quedado atrapada en una turbera del municipio de Rascafría, Madrid, según informó Emergencias Comunidad de Madrid.

El suceso ocurrió durante la noche y contó también con la colaboración de varios ganaderos locales, además de los efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de la Comunidad de Madrid.

Un rescate en un terreno complicado

El animal quedó inmovilizado en una turbera, un humedal en el que se acumulan capas de material orgánico en descomposición, conocido como turba. Este tipo de suelo blando y húmedo dificultó las maniobras para liberar al bovino.

Para extraer a la vaca, el equipo de rescate utilizó palas, polipastos sujetos a los árboles cercanos y un cabestrante conectado a un todoterreno. Gracias a esta combinación de herramientas y al trabajo coordinado, finalmente consiguieron sacar a la vaca de la trampa natural.

El operativo concluyó sin incidentes y el animal fue entregado a sus cuidadores en buen estado, tras pasar varias horas atrapado en el lodazal.