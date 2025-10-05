Los que habitan el 80 por ciento del territorio español avisan en Madrid: el mundo rural está en serio riesgo

Marisa Arellano 05 OCT 2025 - 21:53h.

El aviso en las calles de Madrid del mundo rural que es necesario también para las ciudades

Denuncian un expolio que abanderan grandes fondos de inversión, que se están lucrando con el dinero europeo

Los ciudadanos que habitan el 80 por ciento del territorio español avisan: el mundo rural es necesario también para las ciudades. Advierten de que su modo de vida, sus pueblos, sus territorios están en serio riesgo. Por eso, han venido a la ciudad, a Madrid, para manifestarse. Juntos, organizados en torno a 500 colectivos y de diferentes partes de España, porque la situación perjudica a todo el país.

Con el lema salvar “al mundo rural agredido” han marchado por las calles del centro de la ciudad. Porque al abandono de siempre, que empuja a la despoblación, como la falta de servicios públicos, de comunicaciones, infraestructuras o planes de prevención de incendios, se suman ahora proyectos que amenazan su supervivencia.

Macro granjas que contaminan los acuíferos, el agua; macroproyectos de eólicas y solares, que invaden los territorios teniendo incluso que arrancar olivos centenarios, plantas de biogás o minas a cielo abierto.

En definitiva, un expolio, aseguran, que abanderan grandes fondos de inversión, que se están lucrando con el dinero europeo, que perjudica al sector primario y vacía, aún más, los pueblos se vacían.