El acusado mantenía una relación sentimental con ella desde hace aproximadamente quince años y convivían juntos en un piso

Ha confesado que su intención era acabar con su vida, manifestando que la despreciaba por el hecho de ser mujer: tenía numerosas denuncias por violencia de género

Compartir







MadridUn hombre acusado de matar a su pareja a puñaladas en Móstoles en junio de 2023 ha reconocido y confesado el crimen en su juicio afirmando que explotó por los “cuernos” que ella le ponía con varios hombres.

La vista arrancó ayer, lunes 13 de octubre, en la Audiencia Provincial de Madrid con la selección del jurado, los informes previos y el inicio de la prueba testifical. El fiscal pide 30 años de prisión por un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

El juicio por el crimen: el acusado confiesa que mató a su pareja

El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles. Durante su declaración, ha confesado que la mató y ha dicho que su intención era acabar con su vida, manifestando que la despreciaba por el hecho de ser mujer.

Sobre ello, además, añadió que la mató porque explotó al conocer que su novia le ponía los “cuernos” con varios hombres, al igual que ha admitido que hubiera matado al casero en el caso de que no hubiera huido del lugar.

PUEDE INTERESARTE Un hombre amenaza a su expareja con un hacha de la que tenía una orden de alejamiento en Cáceres

El acusado asestó múltiples puñaladas a su pareja y tenía denuncias por violencia de género

Todo tuvo lugar el pasado 28 de junio de 2023, sobre las 19:45 horas, cuando el procesado inició una discusión con su pareja que acabó con él cogiendo un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, y abalanzándose contra ella.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el suceso, el hombre asestó múltiples cuchilladas a su pareja, que intentó protegerse forcejeando contra él.

Según se ha expuesto en el juicio, la relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

A ese respecto, y según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias contra él, destacando dos denuncias en 2023.

Tras el crimen, el acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.

Mañana, el juicio contra él continuará con más testigos y policías que se encargaron de las pesquisas policiales.