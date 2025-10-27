Redacción Madrid 27 OCT 2025 - 10:18h.

El incidente se produjo cuando tres internos trataron de fugarse del centro

Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, educadores y vigilantes

MadridAgentes de la Policía Nacional han detenido a dos menores del centro de acogida de Hortaleza por amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El incidente se produjo ayer sobre las 10.27 horas cuando tres internos de origen marroqu�í trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, educadores y vigilantes.

Detenidos por delitos de amenazas y lesiones leves

Los agentes procedieron a la detención de dos de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves. El tercer menor logró escapar y aún no ha sido localizado.

Uno de los menores detenidos tiene 14 años y el otro 17, por lo que ha pasado a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).