MadridLa Policía Nacional ha detenido este sábado a tres personas en el transcurso de una concentración convocada esta tarde por el grupo ultraderechista 'Núcleo Nacional' frente al Congreso de los Diputados, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Las mismas fuentes han añadido que la manifestación había sido comunicada a la Delegación de Gobierno y que a ella han acudido unas 700 personas, que se congregaron bajo el lema 'Contra la impunidad de los políticos corruptos'.

Himnos fascistas e insultos contra el Gobierno

Los manifestantes han coreado consignas e himnos fascistas y proferido insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Varias unidades de Intervención Policial han acudido a la manifestación, que se inició sobre las 19:00 horas, para controlar su desarrollo