Un coche de alta gama sale ardiendo en un concesionario en San Sebastián de los Reyes, Madrid

El fuego se originó de madrugada en un concesionario de unos mil metros cuadrados

Las llamas llegaron a calcinar uno de los coches y afectaron a otros dos vehículos

Un fuego originado en un vehículo de alta gama ha causado un incendio en un concesionario de unos mil metros cuadrados de San Sebastián de los Reyes, Madrid, durante esta madrugada.

Según han informado los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han recibido el aviso cerca de las 4:45 horas de este jueves, el fuego ha sido extinguido "en pocos minutos" y no ha causado ningún daño personal, no encontrando a nadie herido ni intoxicado por el humo.

Las llamas afectaron a más vehículos

Hasta el lugar de los hechos, en la avenida Somosierra de San Sebastián de los Reyes, se han desplazado cuatro dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, encontrado a su llegada un fuego "muy evolucionado en una nave llena de coches".

Las llamas, que han conseguido calcinar uno de los vehículos, también han afectado de forma leve a otros dos coches, que han sido intervenidos de manera rápida.

Los efectivos han logrado evitar que el fuego se propagara por el resto del concesionario y "ha sido extinguido en pocos minutos", según han informado.