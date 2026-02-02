Agencia EFE 02 FEB 2026 - 20:50h.

Un juez condena al Hospital La Paz de Madrid a indemnizar con más de 200.000 euros a la familia del médico que murió en la pandemia

Muere por coronavirus, a los 64 años, el jefe de Cirugía General del Hospital La Paz de Madrid

El Juzgado de lo Social número 28 de Madrid ha condenado al Hospital Universitario La Paz por la muerte de un jefe de servicio durante la pandemia del covid-19 por no poner en marcha las medidas de prevención adecuadas para reducir al mínimo los riesgos derivados de la exposición al virus.

El magistrado Pablo Rodríguez González declara que el centro sanitario incurrió en un comportamiento causal negligente o doloso al no garantizar la seguridad del doctor Joaquín Díaz Domínguez, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

La sentencia, del 12 de enero de 2026, que ha avanzado El Confidencial y a la que ha tenido acceso EFE, impone al hospital el pago de una indemnización total de 218.563,79 euros para la viuda y las tres hijas del facultativo fallecido.

El fallo establece que el doctor se contagió por covid-19 en su puesto de trabajo el 12 de marzo de 2020 durante el ejercicio de su profesión y sostiene que la administración empleadora no aportó pruebas que acreditaran la adopción de medidas eficaces para proteger al trabajador en los días previos a la declaración de la pandemia.

Sobre la protección de los sanitarios al virus

El texto subraya que el hospital suministró instrucciones "incompletas, genéricas, indeterminadas e insuficientes" que no evitaron la exposición al virus de los profesionales sanitarios y argumenta que la falta de entrega de equipos de protección individual o material específico antes del contagio supone un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Esta resolución judicial es susceptible de recurso de suplicación ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por las partes demandadas y fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han indicado que la sentencia no es firme y que sus servicios jurídicos están estudiando si presentan recurso.