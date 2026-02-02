La mujer rociada con líquido abrasivo y golpeada salvajemente en Madrid entraba en casa con su bebé
El bebé se encuentra afortunadamente ileso.
Herida de gravedad una mujer tras sufrir una agresión en su vivienda, en Sevilla la Nueva, Madrid: huesos rotos y el cuerpo quemado
Se conocen más datos del brutal ataque a una mujer de 30 años en Madrid. La víctima iba a entrar con su bebé en casa cuando fue rociada con un líquido abrasivo por dos desconocidos, lo que le provocó quemaduras en el 40% de su cuerpo. El bebé se encuentra ileso. La Guardia Civil sigue con la pesquisas pero, de momento, se descarta, que se trate de un caso de violencia machista.
La víctima fue salvajemente golpeada y presentaba fractura de mandíbula y de extremidades superiores. Emergencias Comunidad de Madrid, las primeras llamadas al 112 se registraban en torno a las 10.00 horas sobre una posible agresión y también un incendio en un domicilio situado en el número 14 de la calle Constitución del municipio de Sevilla la Nueva.
La mujer tuvo que ser intubada y estabilizada en la propia vivienda
Hasta el lugar de los hechos se desplazaba el Summa-112, además de Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han terminado de sofocar un fuego en la cocina de esta vivienda donde los sanitarios han intubado y estabilizado a la mujer, que ha sido trasladada al hospital La Paz con pronóstico muy grave.