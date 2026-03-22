Redacción Madrid Europa Press 22 MAR 2026 - 16:11h.

Los jóvenes subieron a sus redes sociales imágenes de los actos vandálicos contra la Benemérita

También circularon de forma temeraria por el pueblo y causaron daños a vehículos de Guardia Civil y Policía Local

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MadridCuatro jóvenes fueron detenidos finalmente después de lanzar adoquines durante varios días seguidos al cuartel de la Guardia Civil ubicado en el municipio de Ciempozuelos (Madrid).

Así lo ha comunicado la Benemérita este 22 de marzo. Los agentes lograron identificar a los responsables de los lanzamientos del pesado material al interior de las instalaciones ubicadas en la calle del Padre Benito Menni.

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Los arrestados incluso habían subido a sus redes sociales los actos vandálicos cometidos y la visualización de las imágenes compartidas facilitó las tareas para dar con ellos.

Otros daños a vehículos, también de la Policía Local

Acusados de los delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad, los implicados habían protagonizado también otros hechos delictivos, como la fractura de un espejo retrovisor de un vehículo oficial del instituto armado.

Lo atacaron cuando estaba aparcado en la vía pública, según han detallado. Asimismo, se ha probado que fueron los autores de los daños a patrullas de la Policía Local de Ciempozuelos.

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Quemaron varios sacos de caucho que tenía una empresa de la localidad y, además, condujeron de forma temeraria por el pueblo, por lo que se les atribuye otro delito contra la seguridad vial.