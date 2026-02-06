Redacción Cataluña 06 FEB 2026 - 13:01h.

Los agentes de la Policía Local de Blanes tuvieron que ser atendidos en el hospital tras detener al hombre

GironaLa Policía Local de Blanes (Girona) ha detenido a un hombre por agredir a dos agentes que tuvieron que ser atendidos en el hospital, tras pillarle in fraganti arrancando y quemando papeleras en la localidad catalana.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:00 horas de la madrugada del jueves, cuando la Jefatura de la Policía Local de Blanes recibió una llamada de un taxista informando de que había visto a una persona que estaba rompiendo todas las papeleras de la calle Ample, ubicada en el casco histórico de la ciudad.

El hombre en cuestión, que cuenta con antecedentes por robos con fuerza y atentados a la autoridad, vestía un jersey gris con capucha, según informó el taxista al cuerpo policial, que activó dos dotaciones para trasladarse hasta el lugar de los hechos. Allí, todas las papeleras estaban arrancadas de su base, y una de ellas estaba quemando todavía.

Heridos dos agentes

Tras apagar el fuego, los agentes localizaron a una persona que caminaba por el lugar, y que coincidía con la descripción facilitada por el taxista. "El hombre estaba precisamente quemando otra papelera, por lo que los policías lo interceptaron. En ese momento, el individuo se resistió e intentó lanzarles espray de pimienta a la cara", ha explicado el Ayuntamiento de Blanes.

Los agentes esquivaron el ataque mientras seguían intentando controlarlo para su identificación y posterior detención, aunque el hombre acabó causando diversas lesiones a dos de los policías, que acabaron en el Hospital Comarcal de Blanes por las lesiones sufridas.

Veinte minutos más tarde del inicio del operativo policial, el hombre quedó detenido tras ser acusado de haber causado daños e incendiar el mobiliario urbano, así como de atentado contra agentes de la autoridad.

Retiran las papeleras dañadas

La Policía Local tomó declaración al taxista que había avisado de los actos vandálicos, e informó a la empresa de limpieza y recogida de residuos para que procediera a retirar las papeleras dañadas.

Poco después, varios operarios de la empresa estuvieron realizando las labores de recogida de los restos del mobiliario dañado. Paralelamente, los agentes de la Policía Local acompañaron al detenido para la preceptiva revisión médica en el Hospital Comarcal de Blanes, donde también se atendió a dos de los agentes por las lesiones causadas por el detenido durante la actuación policial.