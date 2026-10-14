La solicitud deberán realizarla los padres o tutores legales, bien de forma presencial o a través de la sede de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid

El servicio ofrece más de 1.000 ventajas en establecimientos con los que se ha creado un convenio, como Cinesa, Kinépolis, Parque de Atracciones de Madrid, Zoo, Parque Warner y PortAventura

Compartir







Los menores a partir de los 12 años podrán solicitar desde este miércoles y de forma gratuita el Carné Joven de la Comunidad de Madrid, una medida que permite a sus titulares el acceso a descuentos en actividades de ocio, cultura y deporte.

La propuesta fue anunciada este martes por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, donde recordó que ya son 744.161 jóvenes de entre 14 y 30 años en la Comunidad de Madrid que tienen el Carné Joven, o que representa el 54 % de la población de esa franja de edad en la región.

Con esta medida, "van a poder disfrutar de él unos 130.000 jóvenes más", ha anunciado la consejera, Así, actividades como "ir a un restaurante", "al Parque de Atracciones" o "adquirir los libros del colegio", contarán desde este miércoles con descuentos para los jóvenes a partir de 12, mientras que la edad máxima se mantendrá en los 30.

Descuentos y ventajas en los establecimientos con los que se ha creado convenio

El servicio ofrece más de 1.000 ventajas en establecimientos con los que se ha creado un convenio, como Cinesa, Kinépolis, Parque de Atracciones de Madrid, Zoo, Parque Warner y PortAventura. También incluye espectáculos como 'El Rey León', ofertas en instalaciones deportivas y una campaña de piscinas gratuitas durante el verano, según se concreta en un comunicado de la Comunidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, el carné puede utilizarse en 37 países europeos a través de la European Youth Card Association (EYCA), que lleva asociado un seguro de viaje gratuito.

Al tratarse de menores de 14 años, la solicitud para obtener el carné deberán realizarla los padres o tutores legales, y podrá gestionarse tanto de forma presencial, como de manera telemática a través de 'Tramita', la sede de Administración Electrónica de la Comunidad de Madrid.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Comunidad de Madrid registró el año pasado un incremento del 12 % en el número de usuarios del Carné Joven respecto al ejercicio anterior, con más de 78.800 nuevas altas.