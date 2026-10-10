El principal trastorno que padecen los jóvenes es la ansiedad que afecta a más del 50% de la población

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Una palabra hiriente o una tristeza pueden convertirse en el principio de un largo camino de ansiedad o depresión. Hay diversos factores que provocan estos problemas de salud mental como los factores laborales y los socioeconómicos. Y detectar las primeras señales es fundamental, ya que el sufrimiento emocional no hace ruido.

"Muchos interpretan equivocadamente. Creen que se pasará porque es algo puntual o circunstancial. Piensan 'Yo solo puedo'", explica Javier Quintero, jefe de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor Madrid.

Cuatro de cada 10 jóvenes han tenido ideas suicidas

Cuesta reconocer esas primeras señales, pero cuatro de cada 10 jóvenes han tenido ideas suicidas. "Dentro de los tipos el más común es la sensación de no verle sentido a la vida, que le afecta al 20,8% de los jóvenes", señala Olatz Arriaga, investigadora del centro Sofía Fad Juventud.

El principal trastorno que padecen los jóvenes es la ansiedad, que afecta a más del 50% de la población. Los fármacos funcionan en los problemas graves pero no deben usarse como una solución rápida. "Es eficaz pero hay que saber cuándo usarlo", señala el jefe de Psiquiatría. También es fundamental tener una red de apoyo que esté presente a lo largo del camino.