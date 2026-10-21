Fallece un anciano de 80 años tras ser atropellado por una moto en Madrid tras 40 minutos intentando reanimarlo
Sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y posterior parada cardiorrespiratoria de la que no se pudo reponer.
El hombre apuñalado en el centro de Málaga pierde un riñón y se encuentra en estado grave en la UCI
Un hombre de 80 años ha fallecido este miércoles a causa de un traumatismo craneoencefálico severo y posterior parada cardiorrespiratoria tras ser atropellado por una moto en el distrito madrileño de Latina.
Los hechos se han producido sobre las 11.30 horas en la calle Maqueda, hasta donde se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, informa Emergencias Madrid.
Tras 40 minutos de maniobras, finalmente los sanitarios tan solo han podido confirmar el fallecimiento del anciano. La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha encargado del atestado e investiga ahora las circunstancias del suceso.