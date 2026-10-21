Un bebé ha muerto en Algeciras tras un parto en casa: el embarazo no se comunicó y no consta la causa del fallecimiento

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Un menor recién nacido ha muerto en Algeciras después de que su madre diera a luz en su propia vivienda. El pequeño nació en un estado de salud muy delicado y falleció posteriormente, sin que por el momento se haya esclarecido qué provocó su muerte. Las circunstancias en las que se produjo el parto tampoco se conocen en su totalidad.

El embarazo no había sido comunicado y la madre, una mujer joven, había perdido anteriormente la custodia de otros dos hijos, según ha adelantado 'Área Campo de Gibraltar'. La información conocida hasta ahora sitúa el fallecimiento en un contexto familiar delicado, aunque no han trascendido más detalles sobre la situación de la mujer durante la gestación ni sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos hasta la muerte del bebé.

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El parto tuvo lugar en el domicilio de la mujer, sin que se haya explicado por qué el nacimiento se produjo en esas circunstancias. Tampoco se ha precisado si la madre había recibido algún tipo de seguimiento durante el embarazo o si contó con asistencia sanitaria cuando comenzó el parto. La falta de información sobre estos aspectos mantiene abiertas varias incógnitas en torno al caso. No han trascendido detalles sobre las circunstancias personales que rodearon el embarazo ni sobre los motivos por los que no se había comunicado.

El recién nacido falleció tras nacer en estado muy delicado

El bebé presentaba un estado de salud especialmente delicado desde sus primeros momentos de vida y murió posteriormente, según las fuentes locales. Sin embargo, no se ha determinado la causa exacta del fallecimiento, por lo que todavía no se puede precisar qué provocó la muerte del pequeño ni qué relación pudo tener con su estado al nacer.

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También se desconocen detalles sobre la atención que recibió después del parto y el tiempo transcurrido hasta su fallecimiento. Por el momento, las circunstancias del nacimiento y de la muerte del recién nacido siguen sin estar esclarecidas.