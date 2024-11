El fenómeno Swiftie se extiende al mundo de los nombres de perro: Taylor, la tendencia de 2024

Además, en este estudio las mascotas también se suben al escenario para dar su mejor versión como cantantes: desde el perro más pop hasta el más urbano. Tanto es así que uno de los fenómenos musicales más comentados este año no podía faltar entre los nombres en tendencia del listado. Mientras Taylor Swift llenaba estadios alrededor del mundo con su última gira The Eras Tour, su nombre ha inspirado a muchos dueños de mascotas, convirtiendo así a Taylor (+373%) en la elección preferida entre aquellos que han fijado sus miradas en los escenarios para ponerle nombre a sus perros.

Además, no podía faltar en esta lista la celebración de los Juegos Olímpicos, el gran acontecimiento deportivo del año. Uno de los momentos más memorables fue ver jugar a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en los dobles de tenis, hecho que también se reflejó en el listado. Carlos (+139%) y Nadal (+37%) fueron dos de los nombres que más inspiraron a los dueños de canes.

Otro aspecto interesante del estudio es el uso de la Inteligencia Artificial. A pesar de su creciente presencia en diversos campos, por el momento no ha irrumpido en el mundo de los nombres caninos de forma destacada, y todo parece indicar que no lo hará en el corto plazo. Y es que, según los datos, solo el 4% de las personas ha recurrido a la IA para decidir el nombre de su mascota, mientras que al 96% no lo ha visto necesario.